Bavorsko predĺži obmedzenia pohybu do 19. apríla

Mníchov 30. marca (TASR) - Obmedzenia pohybu, zavedené z dôvodu pandémie koronavírusu sa v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko, sa predlžujú do 19. apríla. Pôvodne mali platiť do 3. apríla. Informoval o tom v pondelok v Mníchove bavorský premiér Markus Söder, píše denník Tagesspiegel.



Prísne obmedzenia voľného pohybu osôb na verejných priestranstvách, ktoré v Bavorsku platia od 21. marca, sa tak predlžujú až do konca veľkonočných sviatkov. Občania budú smieť svoje príbytky opustiť len vo vážnych prípadoch - na cestu do práce či k lekárovi alebo na nevyhnutný nákup. Povolené sú tiež len vychádzky ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti, pripomína denník Süddeutsche Zeitung.



Söder zdôraznil, že obmedzenia pohybu už priniesli prvé výsledky - v súčasnosti sa počet infikovaných podľa neho zdvojnásobuje každých päť dní, zatiaľ čo pred zavedením striktných opatrení sa to dialo každých 2,8 dňa.



"Dôležité je, aby sme nepripustili nedbanlivosť," vyhlásil Söder s tým, že politická debata o možnom ukončení ochranných opatrení je podľa neho predčasná. "Nie je dôvod vzbudzovať falošné nádeje," povedal.



V Bavorsku bolo na nový koronavírus podľa údajov denníka Die Welt pozitívne testovaných 14.437 osôb a 133 ochoreniu COVID-19 podľahlo.



Univerzita Johnsa Hopkinsa udáva pre celé Nemecko aktuálne 62.435 infikovaných a 541 obetí. Tieto čísla sa líšia od oficiálnych údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), podľa ktorého je v krajine 57.298 nakazených osôb a 455 obetí. RKI však údaje aktualizuje len raz denne.