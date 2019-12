Bavorský Mníchov vyhlásil stav klimatickej núdze

Mníchov 19. decembra (TASR) - Bavorská metropola Mníchov vyhlásila v stredu stav klimatickej núdze a oznámila, že plánuje dosiahnuť stav uhlíkovej neutrality do roku 2035. Informovala o tom agentúra DPA.



"Je to veľmi ambiciózny cieľ," uviedol po rozhodnutí mníchovskej radnice jej predstaviteľ Jens Röver, ktorý má na starosti životné prostredie.



"Dostali sme však jasný signál, že súčasný cieľ - dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 - nie je dostatočný," dodal.



Radnica plánuje do polovice nadchádzajúceho roka vypracovať konkrétne opatrenia na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2035.



Podstatou tzv. uhlíkovej neutrality je dosiahnutie stavu, keď sa množstvo emisií oxidu uhličitého vypustených na danom území zároveň pohltí prírodnými procesmi do ekosystémov na súši alebo v oceánoch.



Vyhlásenie stavu klimatickej núdze je symbolickým činom, k akému už pristúpili samosprávy mnohých miest na celom svete.