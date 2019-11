Berlín bude mať prvú rozhlasovú stanicu vysielajúcu v arabčine

Berlín 15. novembra (TASR) - Nemecká metropola Berlín bude mať svoju prvú rozhlasovú stanicu vysielajúcu v arabčine. Podľa miestnej mediálnej rady to prispeje k rozmanitosti ponuky berlínskych rádií. V nemeckom hlavnom meste žijú arabsky hovoriaci obyvatelia pochádzajúci z vyše 20 krajín.



Vysielanie novej rozhlasovej stanice s názvom Radio Arabica bude mať potenciál dostať sa k viac než 100.000 arabsky hovoriacim Berlínčanom. Mediálna rada pre Berlín a Brandenbursko (MABB) ohlásila udelenie prevádzkovej licencie stanici Radio Arabica vo štvrtok, uvádza verejnoprávny telerozhlas Deutsche Welle.



Program nového rádia sa bude venovať životu v Berlíne, kultúre, spravodajstvu, zábave a športu. Na jeho vlnách bude tiež zaznievať zmes arabskej ľudovej hudby a modernej populárnej hudby.



Predseda MABB Hansjürgen Rosenbauer ocenil rozšírenie "diverzity" rozhlasovej ponuky v Berlíne. "Popri francúzskej, ruskej, tureckej, britskej a americkej rádio šou bude odteraz dostupné aj vysielanie pre arabskú populáciu," povedal.



V Berlíne žije arabské obyvateľstvo od 60. rokov 20. storočia, keď vtedajší Západný Berlín prizval Maročanov ako "pomocnú silu" v rámci obnovy povojnovej ekonomiky. V 80. rokoch a začiatkom 90. rokov prišli do Nemecka Libanončania a Palestínčania, ktorí utekali pred libanonskou občianskou vojnou.



Ďalšiu arabsky hovoriacu populáciu priniesla do nemeckého hlavného mesta po roku 2000 vojna v Iraku a migračná vlna po roku 2015; išlo najmä o osoby z Iraku a Sýrie.



Podľa štatistík z roku 2017 žije v Berlíne zhruba 133.000 ľudí arabského pôvodu z vyše 20 rozličných krajín, čo predstavuje približne štyri percentá z celkovej populácie spolkovej metropoly.