Berlín zakázal podujatia s viac ako 5000 účastníkmi do 24. októbra

Berlín 22. apríla (TASR) – Senát hlavného mesta Nemecka Berlín zakázal veľké kultúrne a športové podujatia s viac ako 5000 účastníkmi do 24. októbra. Senát ďalej rozhodol, že podujatia s viac ako 1000 účastníkmi sa nesmú konať do 31. augusta. Informovali o tom agentúra DPA a denník Die Welt.



Zákaz organizovať spomínané podujatia sa dotkne napríklad berlínskeho maratónu, ktorý sa mal uskutočniť 27. septembra, ako aj rôznych koncertov či ľudových slávností.



Bohoslužby s účasťou do 50 veriacich by mali byť podľa slov senátora pre oblasť kultúry Klausa Lederera povolené od 4. mája. Od tohto dňa si totiž podujatia pod holým nebom nevyžadujú v zásade žiadne povolenie. Dodržaný však musí byť povinný odstup, ako aj hygienické pravidlá, dodal Lederer po zasadnutí berlínskeho Senátu.



Berlín od spomínaného termínu takisto opäť povolil menšie demonštrácie s maximálne 20 protestujúcimi. Svoje brány pre návštevníkov otvárajú od 4. mája aj múzeá, galérie či knižnice.