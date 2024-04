Nemecko bezodkladne dodá Ukrajine systém protivzdušnej obrany Patriot

Berlín 13. apríla (TASR) - Nemecko dodá Ukrajine v poradí už tretí systém protivzdušnej obrany Patriot. Oznámilo to v sobotu nemecké ministerstvo obrany, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Pôjde o Patriot z arzenálu nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehru), pričom Kyjevu má byť zaslaný okamžite. Nemecko dosiaľ doručilo Ukrajine dva Patrioty, ktoré sa podľa nemeckého rezortu obrany osvedčili v boji proti ruskej agresii. Tretí systém sa Kyjevu rozhodlo dodať po jeho žiadosti a v koordinácii so spojencami.



"Ruský teror proti ukrajinským mestám a infraštruktúre tejto krajiny spôsobuje nesmierne utrpenie," uviedol nemecký minister obrany Boris Pistorius. "Ohrozuje zásobovanie ľudí energiou a ničí operačnú pripravenosť ukrajinských ozbrojených síl," dodal.



Na ohlásenie dodania ďalšieho Patriotu už zareagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa na sociálnych sieťach poďakoval nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi.



"Som kancelárovi vďačný za rozhodnutie dodať Ukrajine ďalší systém Patriot a rakety k už používaným systémom protivzdušnej obrany... Je to skutočný prejav podpory pre Ukrajinu v pre nás kritickom čase," uviedol Zelenskyj na platforme Telegram.



Dvojica v sobotu spolu aj telefonovala, pričom Scholz podľa agentúry AFP potvrdil "neochvejnú solidaritu s Ukrajinou" čeliacej rozsiahlym ruským útokom, cieliacim najmä na civilnú energetickú infraštruktúru. Dvojica sa zhodla aj na tom, že je potrebné, aby spojenci Kyjeva naďalej vyvíjali úsilie na posilnenie jeho protivzdušnej obrany.