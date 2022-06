BfV v Nemecku označil web de.Indymedia za ľavicovo-extrémistický

Berlín 7. júna (TASR) - Nemecká vnútroštátna tajná služba označila internetovú platformu de.Indymedia za ľavicovo-extrémistickú. Uvádza sa to vo výročnej správe Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) za rok 2021, ktorá bola zverejnená v utorok v Berlíne. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



BfV so sídlom v Kolíne nad Rýnom už zhruba pred dvoma rokmi označil uvedenú webstránku za podozrivý prípad ľavicového extrémizmu. Ako dôvod vtedy okrem iného uviedol, že po potýčkach medzi anarchistami a políciou vo východonemeckom meste Lipsko sa na tomto webe objavili príspevky ospravedlňujúce násilie.



Z tejto platformy navyše neboli odstránené viaceré priznania k spáchaniu extrémistických zločinov, ktoré podľa BfV "jednoznačne odhaľujú (jej) protiústavné smerovanie".



V správe BfV sa tiež píše, že počet ľavicových i pravicových extrémistov sa v Nemecku vlani mierne zvýšil. U osôb krajne pravicového spektra ide o nárast o 1,8 percenta na dovedna 33.900 osôb a u ľavicovo orientovaných extrémistoch o nárast 1,2 percenta na celkovo 34.700 osôb.



Mierny medziročný pokles o zhruba 1,5 percenta na 28.290 osôb zistil BfV jedine v prípade islamistov, avšak aj v tejto oblasti stále pretrvávajú obavy. Týka sa to najmä osamelých páchateľov s džihádistickými motívmi a malých skupín.



BfV vlani po prvý raz monitoroval aj nemecké hnutie Querdenken (Nekonvenčné myslenie) založené v apríli 2021. Jeho členmi sú popierači covidu, krajne pravicoví aktivisti a odporcovia očkovania proti koronavírusu. Toto hnutie je zahrnuté v správe v novej kategórii "delegitimizácia štátu, ktorá je nepriateľská voči demokracii a/alebo ohrozuje bezpečnosť".



Dôvodom takéhoto zaradenia je, že toto hnutie nie je možné priradiť k pravicovému či ľavicovému extrémizmu ani k islamizmu. BfV do zmienenej kategórie zahŕňa skupiny a jednotlivcov šíriacich konšpiračné teórie, ako aj tých, čo spochybňujú alebo rovno odmietajú demokratický štátny systém.



Hnutie Querdenken organizovalo počas pandémie demonštrácie voči opatreniam nemeckej vlády a spolkových krajín, na ktorých sa zúčastnili tisíce ľudí, pričom mnohí z nich sa neriadili platnými hygienickými predpismi.