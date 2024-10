Biden vyzdvihol podporu Berlína pre Ukrajinu

Berlín 18. októbra (TASR) – Americký prezident Joe Biden sa poďakoval Nemecku za podporu Kyjeva. Berlín sa mimoriadne angažoval za Ukrajinu, povedal v piatok na stretnutí s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom v Berlíne.



"Nemecké vedenie malo dostatok múdrosti, aby rozoznalo zlomový bod v dejinách," vyhlásil Biden. Ruskú vojnu proti Ukrajine označil za útok na demokratickú krajinu, no aj princípy, ktoré 75 rokov udržiavali mier a bezpečnosť v Európe. Nemecko sa neúnavne zasadzuje za to, aby Ukrajina zvíťazila, ruský prezident Vladimir Putin neuspel a aby NATO bolo jednotnejšie ako kedykoľvek predtým, vyzdvihol šéf Bieleho domu.



Steinmeier na ceremónii v prezidentskom Paláci Bellevue udelil Bidenovi najvyššie nemecké štátne vyznamenanie, Veľký kríž Radu za zásluhy Nemeckej spolkovej republiky osobitnej triedy. Zo 14 prezidentov USA, ktorí vládli od vzniku NSR, dosiaľ takéto ocenenie dostal len George H. W. Bush.



"Toto vyznamenanie pre mňa veľa znamená," povedal Biden. Nemecko a Spojené štáty majú podľa neho za sebou dlhú históriu s mnohými obratmi, keď sa z vojnových nepriateľov stali úzkymi partnermi. Silu demokracie a hodnotu spojenectiev nemožno podceňovať, zdôraznil.



Steinmeier americkému prezidentovi poďakoval za "desaťročia oddanosti transatlantickému spojenectvu, mimoriadnemu politickému vodcovstvu v najnebezpečnejšom momente pre Európu a trvalý morálny príklad služby, úprimnosti a slušnosti". Biden je podľa neho "majákom demokracie" v čase, keď ju ohrozuje politický extrémizmus.



Nemecký prezident vyjadril tiež nádej, že USA budú pamätať na význam svojich spojencov. "NATO je nenahraditeľná aliancia," povedal Steinmeier. "Takže v nadchádzajúcich mesiacoch dúfam, že Európania budú myslieť na to, že Amerika je pre nás nenahraditeľná. A dúfam, že Američania budú pamätať, že vaši spojenci sú pre vás nenahraditeľní," dodal podľa agentúry AFP.