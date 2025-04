Nemecko bude hlasovať o Merzovi ako novom kancelárovi 6. mája

Berlín 14. apríla (TASR) - Voľba budúceho nemeckého kancelára sa uskutoční v utorok 6. mája, oznámil v pondelok Spolkový snem (Bundestag). Stať sa ním má šéf Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz, informuje TASR podľa správ agentúr AP, AFP a DPA.



„Predsedníčka nemeckého Spolkového snemu Julia Klöcknerová sa pripravuje na zvolanie Spolkového snemu na voľbu spolkového kancelára (...) v utorok 6. mája,“ uviedol Bundestag vo vyhlásení.



Merz bude potrebovať väčšinu parlamentu, aby bol zvolený za desiateho povojnového nemeckého kancelára. Navrhovaná koalícia bloku nemeckých kresťanskodemokratických strán CDU/CSU a sociálnych demokratov (SPD) má pomerne skromnú väčšinu - 328 zo 630 kresiel.



Pred hlasovaním v Bundestagu je potrebné prekonať ešte dve prekážky. Najväčšou je hlasovanie členov SPD o koaličnej dohode, ktoré sa začne v utorok a skončí sa 29. apríla. CDU musí dohodu schváliť na straníckom zjazde, ktorý je naplánovaný na 28. apríla. Vedenie CSU ju schválilo už minulý týždeň.



Dohodu na vytvorení vládnej koalície oznámili strany predošlú stredu. Merz sľubuje, že nová vláda „posunie krajinu vpred“.



Koaličné rokovania sa začali niekoľko týždňov po predčasných voľbách z 23. februára, v ktorých zvíťazil blok CDU/CSU so ziskom 28,5 percenta hlasov. SPD zaznamenala najhorší povojnový výsledok so ziskom 16,4 percenta hlasov. To znamená tretie miesto za Alternatívou pre Nemecko (AfD), ktorú podporilo 20,8 percenta voličov a v percentuálnom vyjadrení si zdvojnásobila voličskú podporu. S AfD ostatné parlamentné strany odmietajú spolupracovať, označujúc ju za krajnú pravicu a hrozbu pre demokraciu.



Vznik novej nemeckej vlády podľa Politico urýchlili kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti so zavádzaním vysokých ciel a jeho postoj k vojne na Ukrajine. Merz chce byť podľa portálu čo najrýchlejšie schopný reagovať na tieto nové výzvy a v prípade ciel vyzýva na „spoločnú európsku reakciu“.