Nemecko bude hovoriť s Ruskom o nákupe vakcín Sputnik V

Berlín 8. apríla (TASR) - Nemecká vláda plánuje viesť rozhovory s Moskvou o nákupe ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V a jej prípadných dodávkach, ak ju schváli regulačný úrad Európskej únie. Uviedol to vo štvrtok nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn.



Podľa jeho vyjadrenia pre verejnoprávnu stanicu WDR je Nemecko pripravené konať samostatne, bez EÚ, ak to bude znamenať, že by mohlo urýchliť svoju očkovaciu kampaň, píše agentúra AFP.



"Európska komisia včera oznámila, že nebude (na Sputnik V) uzatvárať zmluvy ako pri iných výrobcoch, ako napríklad BioNTech. Preto som na stretnutí ministrov zdravotníctva EÚ za Nemecko oznámil, že budeme bilaterálne hovoriť aj s Ruskom, a to najskôr o tom, kedy vôbec a aké množstvá by mohlo dodať," povedal Spahn.



Aby takéto dodávky mali pre Nemecko zmysel, museli by podľa ministra prísť v najbližších dvoch až piatich mesiacoch, pretože následne už bude mať krajina "tak či tak viac než dosť" očkovacích látok.



Spahn podľa agentúry DPA súčasne zdôraznil, že najskôr musí vydať povolenie na použitie tejto vakcíny Európska agentúra pre lieky (EMA). "Na to musí Rusko dodať údaje," upozornil s tým, že ak k tomu nedôjde, takéto povolenie nebude.



Predseda nemeckej Stálej komisie pre očkovanie (STIKO) Thomas Mertens vo štvrtkovom raňajšom vysielaní televízie ZDF povedal, že dosiaľ zverejnené údaje o vakcíne Sputnik V "vyzerajú veľmi dobre", nevie však, aké ďalšie dáta môže mať k dispozícii EMA.