Nemecko bude na Oscaroch reprezentovať film exilového režiséra

Mníchov 23. august (TASR) - Film The Seed of the Sacred Fig (Semienko posvätného figovníka) sa bude uchádzať o prestížne filmové ocenenie Oscar v kategórii najlepší zahraničný hraný film a zároveň bude reprezentovať Nemecko, oznámila vo štvrtok v Mníchove spoločnosť German Films. Ide o dielo exilového iránskeho režiséra Mohammada Rasúlofa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Nezávislá odborná porota vybrala Rasúlofov film spomedzi 13 prihlásených kinematografických snímok. Dielo rozpráva príbeh o dôsledkoch a vplyvoch politických protestov v Iráne na rodinu. Podľa vyhlásenia poroty ide o "psychologický portrét iránskej teokracie, ktorá sa zakladá na násilí a paranoji".



Porota film označila za "vynikajúce dielo jedného z najväčších režisérov svetovej kinematografie a tiež človeka, ktorý v Nemecku našiel útočisko pred štátnym despotizmom v Iráne". Taktiež zdôraznila, že vo filme sa "nachádzajú scény, ktoré vám ostanú v pamäti".



Výber Rasúlofovho filmu je však len jednou z niekoľkých fáz na ceste Nemecka k získaniu ocenenia. Užší zoznam 15 titulov americkej Akadémie filmových umení a vied vyhlásia 17. decembra. Z neho následne vyberú päť filmov, ktorých nomináciu napokon oznámia 17. januára. Slávnostné odovzdávania 97. ročníka Oscarov sa uskutoční 2. marca 2025 v americkom meste Los Angeles.