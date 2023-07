Nemecko bude pri podpore exportu prihliadať na ochranu klímy

Berlín 24. júla (TASR) - Nemecká vláda chce štátnu podporu exportérov silnejšie prepojiť s požiadavkami v oblasti ochrany klímy. Prostredníctvom nových usmernení pre záruky za exportné úvery sa majú podporiť inovácie a technológie šetrné ku klíme, ako aj vývoz zelených technológií do zahraničia, oznámilo v pondelok ministerstvo hospodárstva v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Na projekty zaradené do tzv. červenej kategórie, kam patria napríklad uhoľné elektrárne a ťažba ropy, sa úverové garancie v budúcnosti nemajú poskytovať. Do konca roka 2025 však bude platiť výnimka pre projekty v oblasti zemného plynu. Ministerstvo hospodárstva ďalej uviedlo, že spolková vláda usmernenia odsúhlasila a teraz budú predmetom konzultácií s podnikateľskými združeniami, odbormi a environmentálnymi skupinami.



Záruky za vývozné úvery sa poskytujú ako jeden z nástrojov štátnej podpory zahraničného obchodu. Podniky môžu chrániť v prípade platobnej neschopnosti spôsobenej nečakanými hospodárskymi a politickými okolnosťami. Nové usmernenia obsahujú kritériá pre rozhodovanie o prijatí záruk za vývozné úvery a po prvýkrát uplatňujú kritérium klimatickej politiky, uviedlo ministerstvo. Pravidlá sa vzťahujú na tri odvetvia - energetiku, priemysel a dopravu.