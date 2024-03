Nemecko bude vykonávať humanitárne lety nad Gazou, kým to bude treba

Berlín 22. marca (TASR) - Nemecká armáda je pripravená pokračovať v humanitárnych letoch nad Pásmom Gazy tak dlho, ako to bude nevyhnutné, oznámilo v piatok ministerstvo obrany v Berlíne. TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Sme pripravení pokračovať v týchto humanitárnych letoch, kým ich spolu s našimi partnermi budeme považovať za nevyhnutné," uviedol hovorca nemeckého rezortu obrany.



Do piatka rána uskutočnili nemecké vojenské lietadlá štyri lety s dovedna 22 tonami zásob humanitárnej pomoci na palube, píše DPA. Potraviny a iné zásoby začali nad Gazou zhadzovať uplynulú sobotu.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí opätovne apelovalo na Izrael, aby umožnil prísun väčšieho objemu humanitárnej pomoci do tejto pobrežnej palestínskej enklávy po súši, a zdôraznilo, že toto je najefektívnejší spôsob zásobovania tamojšieho trpiaceho obyvateľstva.



"Ide tu o hladujúce deti, matky a mužov a tiež o to, aby mohlo byť o týchto ľudí postarané," uviedlo nemecké ministerstvo zahraničných vecí s tým, že dodávanie zásob po mori a zo vzduchu nemôže nahradiť dodávky pomoci po súši.



Rezort diplomacie v Berlíne prostredníctvom hovorcu ďalej dodal, že Izrael kontroluje tovar, ktorý do Gazy prichádza po súši. Izrael pritom zamedzil pohyb takéhoto tovaru pre obavy, že by mohol byť využitý palestínskym radikálnym hnutím Hamas pre vojenské operácie.