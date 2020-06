Nemecko bude vyvíjať tlak OSN, aby schválila rezolúciu o pandémii

Berlín 29. júna (TASR) - Nemecko využije mesačné obdobie, keď bude mať v rukách rotujúce predsedníctvo v Bezpečnostnej rade OSN, na vyvíjanie tlaku na radu, aby sa dohodla na rezolúcii týkajúcej sa pandémie nového koronavírusu. Pre tlačovú agentúru DPA to v nedeľu povedal nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.



Maas sa posťažoval, že vrcholný orgán OSN zatiaľ nedokázal dospieť k dohode o reakcii na celosvetovú krízu, čo označil za "dôkaz neschopnosti".



"Neprichádza do úvahy, aby Bezpečnostná rada ďalej mlčala, keď celý svet rieši takúto pandémiu," povedal minister Maas.



Nemecko preberie predsednícku stoličku v Bezpečnostnej rade OSN v stredu 1. júla na mesiac.



Pokusy Bezpečnostnej rady schváliť rezolúciu o pandémii brzdí spor medzi Spojenými štátmi a Čínou týkajúci sa úlohy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Prezident USA Donald Trump obviňuje WHO z konania v prospech Číny a nechce, aby o organizácii bola v rezolúcii nejaká zmienka.



"Toto je ďalší príklad, že Bezpečnostná rada je už na hranici neschopnosti konať," povedal šéf nemeckej diplomacie.



"Pri veľkých súčasných krízach, ako je Sýria alebo koronavírus, Bezpečnostná rada už nespĺňa požiadavky, ktoré na ňu treba klásť. Neustále samu seba blokuje - niekedy to robí jedna strana, inokedy druhá," dodal Maas.