V. Wissing: Zima 2021 bude dramatickejšia, než bola zima 2020

Berlín 5. decembra (TASR) - Nadchádzajúci nemecký minister dopravy Volker Wissing odporučil ľuďom necestovať v období vianočných sviatkov, keď sa Nemecko pokúša potlačiť vlnu nákazy koronavírusom. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Spolkoví i krajinskí politickí lídri ohlásili vo štvrtok prísnejšie obmedzenia zamerané najmä na nezaočkovaných obyvateľov. Majú im zabrániť vo vstupe do neesenciálnych predajní, reštaurácií, na športové či kultúrne podujatia. Nemecký parlament bude zvažovať aj povinné očkovanie proti COVID-19.



Wissing, ktorého na post budúceho ministra dopravy nominovala jeho Slobodná demokratická strana (FDP), pre nedeľňajšie vydanie denníka Bild am Sonntag povedal, že "v súčasnej situácii sa zdá byť rozumnejšie stráviť Vianoce v malej skupine doma a neplánovať veľké cesty po krajine.



"Zima 2021 bude dramatickejšia, než bola zima 2020," podotkol.



Nová spolková vláda pod vedením dezignovaného kancelára Olafa Scholza zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SDP) by sa mala ujať úradu v stredu 8. decembra, pripomína AP.



V súčasnosti je proti koronavírusu plne zaočkovaných zhruba 68,9 percenta Nemcov, kým vláda sa usiluje o najmenej 75-percentnú zaočkovanost.



Oficiálne počty poukazujú na to, že miera infekcie by v súčasnosti mala byť stabilizovaná, je však na príliš vysokej úrovni. V nedeľu zaznamenali 42.055 nových prípadov nákazy a 94 úmrtí za uplynulých 24 hodín.



Odchádzajúca nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu adresovala poslednú priamu výzvy Nemcom, aby sa dali zaočkovať, píše AP. Ako uviedla, vyšší počet úmrtí je "taký trpký preto, že sa mu dá vyhnúť".