Nemecko schválilo predĺženie pôsobenia Bundeswehru v Afganistane

Berlín 26. marca (TASR) - Nemecký Spolkový snem (Bundestag) rozhodol vo štvrtok večer o predĺžení mandátu vojakov Bundeswehru v rámci výcvikovej misie NATO v Afganistane do roku 2022. Informovala o tom agentúra Reuters.



Nový mandát tak umožní nemeckej armáde udržať si v Afganistane do 31. januára 2022 až 1300 vojakov. Súčasný mandát vyprší Bundeswehru koncom marca.



Príslušníci nemeckých ozbrojených síl pôsobia v Afganistane takmer 20 rokov. Zároveň ide o najväčšiu misiu vojakov Bundeswehru v zahraničí. Po Spojených štátoch má v súčasnosti Bundeswehr v Afganistane druhý najpočetnejší kontingent.



Rozhodnutie Spolkového snemu prišlo v rovnaký deň, ako americký prezident Joe Biden uviedol, že bude náročné dodržať termín stiahnutia všetkých amerických vojakov z Afganistanu, ktorým je 1. máj tohto roku. Termín odchodu amerických vojakov vyplýva z vlaňajšej dohody medzi vládou USA a afganským militantným hnutím Taliban, ktoré sa výmenou za to zaviazalo viesť mierové rozhovory s afganskou vládou.



"Odídeme, otázkou však je, kedy," povedal Biden, podľa ktorého tento krok komplikujú taktické dôvody. Na otázku, či budú americkí vojaci v Afganistane pôsobiť aj v roku 2022, však odpovedal, že si takúto situáciu nevie predstaviť.



USA majú v Afganistane asi 2500 vojakov pôsobiacich v rámci tejto mnohonárodnostnej podpornej a výcvikovej misie, ktorá má 10.000 príslušníkov.