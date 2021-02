Nemecko by mohlo byť na prahu tretej vlny pandémie

Berlín 21. februára (TASR) - Nemecko by sa mohlo nachádzať na prahu tretej vlny koronavírusovej pandémie. Počet prípadov nákazy totiž začal opäť mierne stúpať, čo je znepokojujúce najmä vzhľadom na to, že 10 zo 16 spolkových krajín plánuje v pondelok znovu otvoriť školy, uviedla v nedeľu agentúra DPA.



Podľa najnovších údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), platných k nedeľňajšej tretej hodine ráno, pribudlo za uplynulý deň 7676 prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je o 1562 viac ako pred týždňom. Celkový počet potvrdených prípadov nákazy sa tak od začiatku pandémie zvýšil na 2.386.559.



Druhý deň po sebe sa zvýšila aj takzvaná sedemdňová incidencia, teda počet nových infekcií na 100.000 obyvateľov za týždeň. Zatiaľ čo v sobotu dosahovala hodnotu 57,8, v nedeľu sa zvýšila na 60,2. Cieľom spolkovej vlády je stlačiť tento ukazovateľ pod 35.



Podľa RKI vzrástlo aj sedemdňové reprodukčné číslo vírusu, ktoré malo v sobotu hodnotu 1,07 (predchádzajúci deň 1,01), čo je najviac za niekoľko týždňov. Znamená to, že 100 infikovaných ľudí môže teoreticky nakaziť ďalších 107 osôb.



Za 24 hodín pribudlo v Nemecku aj 145 úmrtí. Na ochorenie COVID-19 alebo komplikácie s ním spojené zomrelo už 67.841 ľudí.



Najviac úmrtí za 24 hodín (1244) pribudlo v Nemecku 14. januára. Najviac nakazených (33.777) bolo hlásených vlani 18. decembra, tento údaj však zahŕňa aj 3500 dodatočne hlásených prípadov z predchádzajúcich dní. Sedemdňová incidencia bola najvyššia 22. decembra, keď dosiahla hodnotu 197,6.



DPA upozorňuje, že počty nových prípadov nákazy bývajú cez víkend nižšie, keďže sa robí menej testov a údaje nedodajú všetky zdravotnícke úrady.