Bývalého nacistického dozorcu odsúdili na dvojročný podmienečný trest

Hamburg 23. júla (TASR) – Krajinský súd v nemeckom meste Hamburg uznal dnes za vinného 93-ročného bývalého príslušníka nacistických oddielov Schutzstaffel a dozorcu v nacistickom koncentračnom tábore Stutthof, ktorý bol obvinený zo spoluúčasti na vraždách 5232 ľudí a z pokusu o vraždu jedného človeka.



Súd Brunovi Deyovi vymeral dvojročný podmienečný trest na základe legislatívy pre mladistvých páchateľov, keďže v roku 1944 mal iba 17 rokov. Informovala o tom agentúra DPA.



V čase, keď bol Dey dozorcom v Stutthofe, čiže od augusta 1944 do apríla 1945, dochádzalo k vraždeniu ľudí v plynových komorách, ďalších zastrelili alebo zomreli v dôsledku hladu či chorôb.



Prokuratúra žiadala pre Deya tri roky väzenia. Podľa nej bol kolieskom vo vraždiacej mašinérii. Dey na súde povedal, že o skutočnom rozsahu ukrutností sa dozvedel až počas procesu.



„Ospravedlňujem sa tým, ktorí prišli o život v dôsledku tohto pekelného šialenstva a ich príbuzným," povedal pred vynesením rozsudku. Zároveň však uviedol, že sa necíti byť vinný. Jeho právnik žiadal oslobodenie s tým, že jeho klient nemal žiadne iné východisko a nemal na výber.



Tento proces súvisiaci so zločinmi nacizmu, ktorý sa konal 75 rokov po skončení druhej svetovej vojny, by mohol byť posledným svojho druhu, napísal denník Der Tagesspiegel. V súčasnosti v Nemecku prebieha 14 vyšetrovaní voči bývalým dozorcom v nacistických táboroch. Či sa však nejaký z týchto prípadov dostane na súd nie je vzhľadom na vysoký vek obvinených isté.



V nacistickom tábore Stutthof vybudovanom východne od v súčasnosti poľského mesta Gdansk prišlo o život viac ako 60 000 ľudí.