Bývalého nacistického dozorcu odsúdili v Nemecku na päť rokov väzenia

Berlín 28. júna (TASR) - Na päť rokov väzenia odsúdili v utorok 101-ročného Josefa Schütza za spoluúčasť na vražde tisícok väzňov v nacistickom koncentračnom tábore Sachsenhausen. Obžalovaný počas procesu pred okresným súdom v nemeckom Neuruppine do poslednej chvíle tvrdil, že v tábore severne od Berlína dozorcom nebol. Informovala o tom agentúra DPA.



Muž bol obvinený z toho, že ako bývalý dozorca je spoluzodpovedný za zavraždenie 3518 väzňov, ku ktorému došlo v rokoch 1942 až 1945. Súd so Schützom sa začal vlani, no niekoľkokrát bol odložený pre zdravotné problémy obžalovaného.



Nemecká prokuratúra sa aj viac ako 70 rokov po skončení druhej svetovej vojny snaží postaviť všetkých žijúcich spolupracovníkov nacistického režimu pred súd, píše DPA. Odsúdenie bývalého dozorcu Johna Demjanjuka v roku 2011 vytvorilo pre podobné prípady právny precedens. Odvtedy v Nemecku usvedčili viacerých vojnových zločincov vrátane účtovníka v Osvienčime Oskara Gröninga a bývalého dôstojníka SS Reinholda Hanninga, ktorí si rozsudok za napomáhanie pri masových vraždách vypočuli vo veku 94 rokov.