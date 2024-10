V Nemecku odsúdili za vraždu spred 50 rokov bývalého poručíka Stasi

Berlín 14. októbra (TASR) - Bývalého príslušníka východonemeckej tajnej služby Stasi v pondelok odsúdili na 10 rokov za vraždu z roku 1974 na hraničnom priechode do vtedajšieho Západného Berlína. TASR píše na základe správ agentúry DPA a AFP.



Dnes osemdesiatročný Martin Naumann z Lipska slúžil v čase incidentu ako poručík východonemeckej Stasi na hraničnom priechode na berlínskej ulici Friedrichstrasse. Poľský občan Czeslaw Kukuczka (38) sa na poľskom veľvyslanectve vo východnom Berlíne dožadoval prechodu do západného Nemecka. Hrozil odpálením bomby, ak nebudú splnené jeho požiadavky.



Podľa historického výskumu sa predpokladá, že zamestnanci veľvyslanectva Kukuczkovu žiadosť schválili a zároveň upozornili východonemecké orgány. Stasi mu potom vydala výjazdové víza. Naumann dostal príkaz Kukuczku "zneutralizovať" a pri prechode do Západného Berlína ho odzadu zo vzdialenosti 2 až 3 metre zastrelil.



Podľa archívnych dokumentov mali príslušníci Stasi príkaz urobiť Poliaka "neškodným". Podľa historikov sa týmto eufemizmom v dokumentoch Stasi označuje likvidácia politických oponentov.



Prokuratúra pre Naumanna žiadala 12 rokov, Berlínsky krajinský súd Naumanna mu uložila 10-ročný trest.