Bývalého nemeckého vojaka odsúdil za špionáž v prospech Ruska

Düsseldorf 27. mája (TASR) - Súd v nemeckom Düsseldorfu v pondelok bývalému príslušníkovi nemeckej armády udelil trest odňatia slobody na tri a pol roka za špionáž v prospech Ruska, informuje TASR podľa agentúr AFP a DPA.



Tento 56-ročný muž označovaný ako Thomas H. bol usvedčený, že z vlastnej iniciatívy poskytoval zahraničnej strane informácie spojené s výkonom svojej funkcie.



Prokuratúra ho obvinila z fotografovania starých výcvikových dokumentov spojených so zbrojnými systémami a leteckou technológiou, ktoré sprostredkovával cez poštovú schránku ruského konzulátu v Bonne. Spoluprácu inicioval vlani v máji.



Obžalovaný sa k činu priznal. Uviedol, že výmenou za tieto služby chcel získať informácie, ktoré by mu pomohli dostať svoju rodinu do bezpečie v prípade, ak by konflikt na Ukrajine prerástol do jadrovej vojny.