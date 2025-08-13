Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 13. august 2025Meniny má Ľubomír
< sekcia Zahraničie

Nemecko čaká vlna horúčav, teploty vystúpia na 38 stupňov

.
Ľudia sa kúpu v rieke Spréva, aby požadovali zrušenie sto rokov starého zákazu kúpania v rieke v Berlíne v utorok 12. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Nemecká meteorologická služba DWD predpovedá 37-stupňové teploty, pričom mierne chladnejšie počasie sa očakáva jedine pozdĺž severného pobrežia krajiny.

Autor TASR
Berlín 13. augusta (TASR) - Nemecko postihne počas stredy vlna letných horúčav. Teploty vo väčšej časti krajiny vysoko presiahnu hodnotu 30 stupňov Celzia, informuje TASR podľa agentúry DPA.

Nemecká meteorologická služba DWD predpovedá 37-stupňové teploty, pričom mierne chladnejšie počasie sa očakáva jedine pozdĺž severného pobrežia krajiny. Vlna horúčav sa podľa prognóz ešte zintenzívni počas štvrtka, kedy by teploty mohli dosiahnuť 38 stupňov.

V utorok zaznamenali v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko na juhozápadne krajiny jedny z doposiaľ najvyšších teplôt, pričom v blízkosti francúzskych hraníc namerali až 35,4 stupňa.

Meteorológovia upozornili, že vrchol vlny horúčav krajinu ešte stále len čaká, píše DPA. DWD varovala pred „intenzívnymi horúčavami“ na severe Nemecka v priebehu stredy a vo východných oblastiach krajiny v priebehu štvrtka.

Takéto extrémne teploty predstavujú vážne zdravotné riziká, najmä pre starších ľudí, ľudí s chronickými ochoreniami a pracovníkov bez prístupu ku klimatizovaným pracoviskám. Odborníci tvrdia, že mnohé nemocnice a opatrovateľské domy v Nemecku nie sú dostatočne vybavené na to, aby sa s horúčavami vyrovnali.

Henriette Neumeyerová, námestníčka predsedu Nemeckej federácie nemocníc (DKG), pre mediálnu skupinu RND uviedla, že väčšine nemocníc v krajine chýbajú vhodné klimatizačné systémy kvôli dlhoročným nedostatočným investíciám. „Zaťažuje to pacientov aj zamestnancov,“ povedala. V súčasnosti sa mnohé nemocnice spoliehajú na jednoduchšie opatrenia, ako je tieňovanie a ventilátory.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať