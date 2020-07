CDU chce v strane, parlamente aj vláde rovnaký počet mužov a žien

Berlín 7. júla (TASR) - Vedenie nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) chce zvýšiť podiel žien v strane na 50 percent do troch rokov, vyplýva zo straníckeho dokumentu, ktorý v utorok citovala agentúra DPA.



Stranícka komisia pre štrukturálne záležitosti v 16-stranovom dokumente uviedla, že úplná rovnováha medzi pohlaviami by mala existovať aj na vládnych postoch a v parlamente.



Ďalším cieľom je uznanie skupiny homosexuálov v strane (známej ako LSU) ako oficiálnu organizáciu v rámci CDU.



DPA však pripomína, že proti uvedeným návrhom existuje početná opozícia.



O návrhoch by sa mohlo hlasovať na decembrovom zjazde strany, kde by takisto mal byť zvolený jej nový líder.



Ženy sú pomerne silno zastúpené vo vedení strany - Angela Merkelová je nemeckou kancelárkou, zatiaľ čo Annegret Krampová-Karrenbauerová ministerkou obrany a predsedníčkou CDU.



V Bundestagu (parlamentu) však ženy tvoria iba 20 percent všetkých poslancov CDU. Sociálnych demokratov (SPD) v parlamente zastupuje 43 percent žien.