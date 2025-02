Prieskum: CDU pred voľbami vedie, no bude potrebovať trojkoalíciu

Berlín 20. februára (TASR) - Nemeckí kresťanskí demokrati by podľa nového prieskumu zvíťazili v spolkových parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia v nedeľu (23. februára), na zostavenie vlády by však zrejme potrebovali dvoch koaličných partnerov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA, píše TASR.



Prieskum inštitútu Insa pre denník Bild ukázal, že konzervatívna únia CDU/CSU má aktuálne podporu 30 percent voličov, sociálni demokrati (SPD) súčasného kancelára Olafa Scholza by dostali 15 a koaliční Zelení 13 percent hlasov. Podpora týchto strán sa oproti minulému týždňu nezmenila.



O jeden percentuálny bod klesla na 21 percent krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD). Z menších strán by sa do Spolkového snemu (Bundestag) dostali Ľavica so siedmimi percentami a Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) s piatimi percentami. Päťpercentnú hranicu na vstup do parlamentu by neprekročili liberáli z FDP, ktorí klesli o pol bodu na štyri percentá.



Takéto výsledky by nestačili na dvojkoalíciu CDU/CSU so Zelenými ani s SPD. Keďže kandidát CDU/CSU na kancelára Friedrich Merz vylučuje spojenectvo s AfD, východiskom by bola jedine trojkoalícia.



Prieskum Insa sa uskutočnil 18. a 19 februára, štatistická odchýlka bola na úrovni 2,9 percenta.



V súčasnom Bundestagu má SPD 207 kresiel, CDU/CSU 196 mandátov, Zelení 117, FDP 90, AfD 76, Ľavica 28 a BSW desať poslancov. Nezaradení majú deväť kresiel.