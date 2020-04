Nemecká strana CDU si nového lídra do decembra zrejme nezvolí

Berlín 14. apríla (TASR) - Predsedníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová vzhľadom na aktuálnu pandémiu nového koronavírusu nepočíta s tým, že by sa plánovaný mimoriadny zjazd strany uskutočnil ešte pred regulárnym stretnutím členov CDU, ktoré sa má konať začiatkom decembra v Stuttgarte. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



"Domnievam sa, že čím ďalej od letných prázdnin sa bude konanie mimoriadneho zjazdu posúvať, tým nižšia je nutnosť uskutočniť ho len niekoľko týždňov predtým, ako sa bude konať riadny zjazd," povedala šéfka CDU pre DPA.



Konzervatívci vzhľadom na aktuálne platné obmedzenia konania veľkých podujatí nepočítajú s tým, že by sa náhradný termín pre konanie zjazdu našiel ešte pred letnými prázdninami, čiže začiatkom júla.



Mimoriadny zjazd CDU, ktorý sa mal uskutočniť 25. apríla, odložili už v marci v súvislosti so šírením koronavírusu. Nového lídra si na ňom malo voliť 1001 delegátov po tom, čo súčasná šéfka CDU vo februári ohlásila, že odstupuje z tohto postu, ako aj z pozície líderky strany vo voľbách v roku 2021.



Kandidátmi na post lídra CDU sú premiér spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Armin Laschet, bývalý šéf frakcie CDU v Spolkovom sneme Friedrich Merz a predseda zahraničného výboru Spolkového snemu Norbert Röttgen.