CDU si nového šéfa, ktorý nahradí Lascheta, zvolí na januárovom zjazde

Berlín 2. novembra (TASR) - Nemecká Kresťanskodemokratická únia (CDU) si nástupcu Armina Lascheta vo funkcii svojho predsedu zvolí na zjazde, ktorý sa bude konať 21. a 22. januára v meste Hannover. Rozhodlo o tom v utorok v Berlíne na mimoriadnom zasadnutí predsedníctvom strany, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na účastníkov tohto stretnutia.



Konzervatívci z CDU budú o novom zložení vedenia hlasovať po tom, čo v septembrových parlamentných voľbách utrpeli drvivú porážku a skončili za sociálnymi demokratmi (SPD) so ziskom len 24,1 percenta hlasov. SPD rokuje o zostavení koaličnej vlády so Zelenými a liberálmi zo Slobodnej demokratickej strany (FDP), pričom meno nového kancelára, ktorý po 16 rokoch vystrieda Angelu Merkelovú, by malo byť známe začiatkom decembra. Keď vznikne uvedená trojkoalícia, CDU prejde do opozície, pripomína agentúra AP.



Pôjde o tretie hlasovanie o lídrovi strany po tom, čo Merkelová koncom roku 2018 z tohto postu odstúpila a oznámila, že sa nebude uchádzať o piate funkčné obdobie ako kancelárka. Bude to však po prvý raz, čo bude môcť o predsedovi CDU hlasovať všetkých zhruba 400.000 jej členov. Podľa Lascheta, je to "dobrý spôsob ako dosiahnuť pre CDU nový začiatok". Samotný Laschet i jeho predchodkyňa Annegret Krampová-Karrenbauerová boli zvolení delegátmi na zjazde CDU.



Laschet bol za šéfa CDU zvolený v januári a svoj odchod ohlásil po tom, čo sa stretol s tvrdou kritikou kampane pred voľbami z 26. septembra. Svoju kandidatúru na post predsedu CDU dosiaľ neoznámil žiaden z popredných politikov tejto strany. Očakáva sa však, že o túto pozíciu sa budú uchádzať bývalý šéf frakcie CDU v Bundestagu Friedrich Merz, ktorý na ňu už dvakrát kandidoval a skončil druhý, predseda zahraničného výboru Bundestagu Norbert Röttgen, ktorý sa v januárovom hlasovaní umiestnil na treťom mieste, či minister zdravotníctva Jens Spahn. Spomínajú sa tiež poslanec CDU Carsten Linnemann či Ralph Brinkhaus, súčasný predseda frakcie CDU v Spolkovom sneme.



Jednotlivých kandidátov na šéfa CDU je možné nominovať od 6. do 17. novembra a prvé kolo hlasovania, ktoré bude prebiehať on-line a poštou, sa uskutoční začiatkom decembra, píše AP. Spočítavanie hlasov a vyhlásenie výsledkov je naplánované na 17. decembra. Ak bude potrebné i druhé kolo, hlasovacie lístky budú zaslané 28. a 29. decembra a výsledky by sa mali zverejniť 14. januára. Na januárovom 34. zjazde jeho delegáti formálne potvrdia nominanta z vnútrostraníckeho hlasovania.



V krajinských voľbách budú svoj post obhajovať na budúci rok traja zo šiestich súčasných premiérov spolkových krajín z radov CDU vrátane v najľudnatejšieho Severného Porýnia-Vestfálska. Jeho premiérom bol do minulého týždňa Armin Laschet; túto funkciu - rovnako ako post šéfa krajinskej CDU – po ňom prevzal Hendrik Wüst.