Nemecké politické strany podporili miliardový finančný balík

Berlín 14. marca (TASR) - Nemeckí kresťanskí demokrati (CDU/CSU) sa v piatok dohodli so sociálnymi demokratmi (SPD) a Stranou zelených na diskutovanom finančnom balíku v hodnote niekoľkých miliárd eur na obranu a na podporu infraštruktúry, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



CDU/CSU sa počas koaličných rokovaní s SPD dohodla na uvoľnení prísnych dlhových pravidiel Nemecka s cieľom umožniť vojenské výdavky a vytvoriť špeciálny infraštruktúrny fond v hodnote 500 miliárd eur.



Zelení spočiatku odmietli podporiť tento plán, ktorý potrebuje v dolnej komore nemeckého parlamentu - Spolkovom sneme - dvojtretinovú väčšinu, píše DPA. Nakoniec dospeli s kresťanskými demokratmi a Zelenými k dohode, aj keď detaily dosiahnutého kompromisu doposiaľ neboli bezprostredne zverejnené. Do fondu na boj s klimatickými zmenami však v rámci balíka pôjde 100 miliónov eur namiesto pôvodných 50 miliónov.



Končiaci Spolkový snem by balík mohol prijať na budúci týždeň v utorok. Následne bude musieť byť dvojtretinovou väčšinou podporený aj v hornej komore nemeckého parlamentu - Spolkovej rade.



V Nemecku dosluhuje vláda kancelára Olafa Scholza so Zelenými, avšak po februárových voľbách bude pravdepodobne hlavnou vládnou stranou CDU/CSU, ktorá v súčasnosti vedie koaličné rokovania s SPD.