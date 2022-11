Nemecko čelí kritike pre plán na zjednodušenie získania občianstva

Berlín 28. novembra (TASR) - Nemecká vláda v pondelok hájila svoje plány na zjednodušenie podmienok získania občianstva pre cudzincov. Reagovala tak na námietky opozície i niektorých členov koaličnej vlády kancelára Olafa Scholza, že by tento krok mohol viesť k zvýšeniu nelegálnej imigrácie. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Cieľom vlády v Berlíne je posilniť legálnu imigráciu v čase nedostatku odborných pracovníkov, spomaľujúceho sa hospodárskeho rastu a silnejúceho tlaku na dôchodkový systém v dôsledku starnutia populácie Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky.



"Každý, kto tu trvalo žije a pracuje, by mal mať aj možnosť voliť a byť volený, mal by byť súčasťou našej krajiny so všetkými právami a povinnosťami, ktoré s tým súvisia," povedal sociálny demokrat Scholz na imigračnom fóre. "A malo by to byť absolútne nezávislé od pôvodu, farby pleti či náboženskej príslušnosti," zdôraznil.



Súčasťou navrhovaných zmien, ktoré predstavila ministerka vnútra Nancy Faeserová, je napríklad povolenie dvojitého občianstva. Znížiť sa má maximálny počet rokov, ktoré ľudia musia čakať na to, aby sa mohli stať občanmi Nemecka, a to z osem na päť rokov. Zmierniť sa majú aj jazykové požiadavky na získanie občianstva pre príslušníkov generácie tzv. "gastarbeiterov". Mnohí z nich sú Turci, ktorí emigrovali do Nemecka v 50. a 60. rokoch ako pracovné sily.



Scholz uviedol, že - podobne ako iné krajiny - aj Nemecko chce zaviesť "transparentný, nebyrokratický" imigračný bodový systém, ktorý umožní cudzincom s požadovanými kvalifikáciami uchádzať sa o prácu. Doplnil, že v budúcnosti bude jednoduchšie aj štúdium či získanie kvalifikácie v Nemecku.



Vládny kabinet sa bude navrhovaným zákonom zaoberať v stredu. Následne o ňom budú rokovať poslanci dolnej komory parlamentu (Bundestag).



Bijan Djir-Sarai, generálny tajomník Slobodnej demokratickej strany (FDP), ktorá je súčasťou vládnej koalície Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a Zelených, v rozhovore pre noviny Rheinische Post spochybnil načasovanie zmien ohľadom ľahšieho prístupu k nadobudnutiu nemeckého občianstva. Kritizoval nedostatočný pokrok, čo sa týka deportácií neúspešných žiadateľov o azyl a boja proti nelegálnej migrácii.



Ministerka Faeserová však rozpory v rámci koalície na túto tému poprela. Zdôraznila, že všetky strany sa k presadeniu tohto plánu zaviazali v koaličnej zmluve. Dodala, že príslušné právne zmeny by v prípade schválenia mohli nadobudnúť účinnosť už v lete 2023.