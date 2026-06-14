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Nemecko čelí nedostatku darcov krvi v dôsledku starnutia populácie
Podľa Nemeckého Červeného kríža je v krajine každý deň potrebných približne 15.000 darovaní krvi.
Autor TASR
Berlín 14. júna (TASR) - V Nemecku je čoraz náročnejšie udržať úroveň darovania krvi, keďže staršie generácie nahrádza čoraz menej mladých darcov, uviedol Nemecký Červený kríž pri príležitosti nedeľného Svetového dňa darcov krvi, informuje TASR podľa agentúry DPA.
„Máme čoraz viac starších darcov a čoraz menej mladých ľudí, ktorí by ich nahradili,“ povedal pre agentúru DPA Patric Nohe, hovorca oddelenia darcovstva krvi Nemeckého Červeného kríža s tým, že skupina ľudí, ktorí darujú krv, sa zmenšuje.
Táto výzva je čiastočne spôsobená demografickými zmenami, keďže generácia „Baby boomers“ (ľudia narodení v rokoch 1946 - 1964) historicky tvorila veľký podiel darcov krvi a mnohí z nich darovali krv pravidelne.
Hoci Nemecko už nestanovuje hornú vekovú hranicu pre darcovstvo krvi, mnohí starší darcovia postupne končia s darovaním krvi pre zdravotné problémy súvisiace s vekom, povedal Nohe.
Nemecký Červený kríž je vystavený aj sezónnym nedostatkom počas letných prázdnin a zimných chrípkových vĺn. Rozšírenie darcovskej základne by pomohlo vyrovnať takéto výkyvy, povedal Nohe a dodal, že tridsiatnici a štyridsiatnici ešte môžu začať darovať krv.
Podľa Nemeckého Červeného kríža je v krajine každý deň potrebných približne 15.000 darovaní krvi.
„Máme čoraz viac starších darcov a čoraz menej mladých ľudí, ktorí by ich nahradili,“ povedal pre agentúru DPA Patric Nohe, hovorca oddelenia darcovstva krvi Nemeckého Červeného kríža s tým, že skupina ľudí, ktorí darujú krv, sa zmenšuje.
Táto výzva je čiastočne spôsobená demografickými zmenami, keďže generácia „Baby boomers“ (ľudia narodení v rokoch 1946 - 1964) historicky tvorila veľký podiel darcov krvi a mnohí z nich darovali krv pravidelne.
Hoci Nemecko už nestanovuje hornú vekovú hranicu pre darcovstvo krvi, mnohí starší darcovia postupne končia s darovaním krvi pre zdravotné problémy súvisiace s vekom, povedal Nohe.
Nemecký Červený kríž je vystavený aj sezónnym nedostatkom počas letných prázdnin a zimných chrípkových vĺn. Rozšírenie darcovskej základne by pomohlo vyrovnať takéto výkyvy, povedal Nohe a dodal, že tridsiatnici a štyridsiatnici ešte môžu začať darovať krv.
Podľa Nemeckého Červeného kríža je v krajine každý deň potrebných približne 15.000 darovaní krvi.