Nemecko: Ceny pohonných látok a vykurovacieho oleja naďalej rastú
Autor TASR
Mníchov 3. marca (TASR) - Vojna v Iráne naďalej zvyšuje ceny benzínu a vykurovacieho oleja. Rastúci trend z posledných dní pokračoval aj v utorok ráno, vyplýva z údajov nemeckého autoklubu ADAC a webovej stránky Heizoel24. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V Nemecku prudko vzrástli ceny pohonných látok už v pondelok. Celonemecký priemer za Super E10 sa pohyboval podľa ADAC na úrovni 1,839 eura za liter, čo je o 6,1 centa viac ako v piatok, teda posledný deň pred eskaláciou na Blízkom východe. Ide o najvyššiu cenu od mája 2024. Nafta zdražela o 7 centov na 1,816 eura, čo je najviac od októbra 2023.
„Skúsenosti ukazujú, že nafta reaguje citlivejšie na vonkajšie faktory, ako sú krízy alebo vojny. Cenové výkyvy, či už smerom hore alebo dole, sú preto zvyčajne výraznejšie,“ objasnil Christian Laberer, expert ADAC na trh s palivami.
Hoci je terajší nárast cien pohonných látok zreteľný, v porovnaní s nedávnou minulosťou to nie je nič nezvyčajné, pripomína DPA. Na začiatku vojny na Ukrajine pred štyrmi rokmi sa ceny nafty zvýšili v priebehu približne dvoch týždňov o viac ako 60 centov za liter. Benzín E10 v tom čase zdražel o približne 50 centov. Pohonné látky prudko vzrástli aj vlani v júni počas útokov Spojených štátov a Izraela na Irán, pričom cena nafty sa zvýšila o 10 centov.
Rastú aj ceny vykurovacieho oleja, čo spôsobuje problém každému, kto si potrebuje na konci vykurovacej sezóny doplniť zásoby, konštatuje agentúra. Webová stránka Heizoel24 v utorok ráno uvádzala cenu za 100 litrov takmer 123 eur, čo je v porovnaní s pondelkom nárast o štyri eurá. Ešte v piatok sa pohybovala cena pod hranicou 100 eur, dodala DPA.
