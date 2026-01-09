< sekcia Zahraničie
Nemecko chce bojovať proti zneužívaniu AI pri tvorbe obrázkov
Rezort spravodlivosti plánuje podľa hovorkyne predložiť konkrétne návrhy v blízkej budúcnosti, no viac informácií v súčasnosti poskytnúť nemohla.
Autor TASR
Berlín 9. januára (TASR) - Nemecké ministerstvo spravodlivosti pripravuje opatrenia zamerané na účinnejší boj proti zneužívaniu umelej inteligencie (AI) na manipuláciu s obrázkami spôsobom, ktorý porušuje osobné práva. Hovorkyňa rezortu v piatok oznámila, že tieto opatrenia sa budú týkať lepšej regulácie tzv. deepfake obsahu a boja proti digitálnemu násiliu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Chatbot Grok - založený na AI a integrovaný do sociálnej siete X miliardára Elona Muska - je v súčasnosti v Európe vyšetrovaný pre svoj tzv. pikantný režim, ktorý používateľom umožňuje generovať sexuálne explicitné obrázky.
Agentúra Reuters vo svojom vyšetrovaní zistila, že táto funkcia sa zneužívala na vytváranie obrázkov žien a detí vo veľmi sporom oblečení a často bez súhlasu zobrazených osôb.
Nemecký minister kultúry Wolfram Weimer už v priebehu tohto týždňa vyzval Európsku komisiu, aby podnikla právne kroky na zastavenie „industrializácie sexuálneho obťažovania“.
Hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Anna-Lena Beckfeldová v piatok na tlačovej konferencii naznačila, že Nemecko plánuje riešiť túto otázku aj prostredníctvom vnútroštátnych súdov.
„Je neprijateľné, aby sa manipulácia vo veľkom meradle používala na systematické porušovanie osobných práv,“ uviedla Beckfeldová. „Chceme preto zabezpečiť, aby sa trestné právo mohlo účinnejšie uplatňovať na boj proti tomuto javu,“ dodala.
Rezort spravodlivosti plánuje podľa hovorkyne predložiť konkrétne návrhy v blízkej budúcnosti, no viac informácií v súčasnosti poskytnúť nemohla.
Reuters uzatvára, že hoci chatbot Grok spočiatku odmietal obavy týkajúce sa generovania obrázkov, spomínanú funkciu už obmedzil len pre platiacich predplatiteľov platformy, dodáva Reuters.
