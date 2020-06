Nemecko chce do konca augusta predĺžiť varovanie pred cestami mimo EÚ

Berlín 10. júna (TASR) - Nemecká spolková vláda chce do 31. augusta predĺžiť varovanie pred cestovaním do viac ako 160 krajín mimo Európskej únie. Ako informovala v utorok agentúra DPA, na krajiny, ktoré spĺňajú určité kritériá, sa budú vzťahovať výnimky.



Pri posudzovaní výnimiek sa bude prihliadať na vývoj počtu nakazených, efektívnosť miestnych zdravotníckych systémov, testovacie kapacity, hygienické opatrenia či obmedzenia vstupu do danej krajiny.



Ako predtým informoval magazín Spiegel, kabinet sa plánovaným predĺžením varovania bude zaoberať v stredu.



Minulý týždeň spolková vláda rozhodla, že Nemecko od 15. júna zruší varovanie pre svojich občanov pred cestami do 31 európskych krajín vrátane Slovenska. Ide o krajiny EÚ, Britániu a štyri štáty patriace do schengenského priestoru - Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko. K zrušeniu varovaní pre 29 krajín dôjde už 15. júna, v prípade Španielska a Nórska sa tak stane neskôr, keďže tam ešte platia zákazy vstupu pre cudzincov.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vydal varovanie pred cestovaním do približne 200 krajín sveta 17. marca po tom, ako vypukla pandémia nového koronavírusu SARS-CoV-2.



Globálne varovanie pred cestovaním z Nemecka bolo nezvyčajným krokom, keďže takéto opatrenia sa doteraz väčšinou prijímali výlučne v prípade ohrozenia života najmä v krízových oblastiach, akými sú Sýria či Afganistan.