Nemecko chce do jesene umožniť očkovanie štvrtou dávkou proti covidu

Berlín 19. mája (TASR) - Nemecká vláda chce do jesene umožniť očkovanie štvrtou dávkou vakcíny proti koronavírusu všetkým občanom, ktorí o to prejavia záujem. Z tohto dôvodu vyčlenil vládny kabinet ďalších 830 miliónov eur na nákup vakcíny od firmy Moderna, ktorá je účinná voči rozličným variantom vírusu. TASR informuje na základe správy magazínu Der Spiegel.



"Chceli by sme všetkým, ktorí to potrebujú alebo si to prajú, ponúknuť štvrtú očkovaciu látku," povedal nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach.



Varoval, že pandémia sa ešte zďaleka neskončila. "V Nemecku zomiera v dôsledku pandémie (COVID-19) každý deň v priemere 130-150 ľudí," povedal vo štvrtok Lauterbach podľa agentúry AP novinárom v Berlíne. "Čiže dojem, že pandémia bola porazená, je mylný," zdôraznil. Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa podľahlo covidu v Nemecku od začiatku pandémie už vyše 138.000 ľudí.



Lauterbach sa vo štvrtok a piatok zúčastňuje na stretnutí so svojimi rezortnými kolegami zo skupiny G7. Hovoriť majú okrem iného o prípadoch opičích kiahní, ktoré sa nedávno objavili v Spojených štátoch, Británii, Španielsku či Portugalsku. Venovať sa budú tiež narastajúcej hrozbe prenosu chorôb zo zvierat na ľudí, čo je spôsobované klimatickou zmenou.



Agentúra AP tiež píše, že nemecký Spolkový ústavný súd vo štvrtok rozhodol, že zamieta sťažnosti zdravotníkov proti povinnému očkovaniu proti covidu, ktoré vstúpilo do platnosti v polovici marca. Takýto verdikt pritom zdôvodnil tým, že dôležitosť ochrany zraniteľných osôb v nemocniciach a ošetrovateľských zariadeniach prevažuje nad akýmkoľvek obmedzovaním práv zamestnancov zdravotníckeho sektora. Lauterbach rozsudok privítal so slovami, že "štát je povinný chrániť zraniteľné skupiny" obyvateľov.



Nemecký kancelár Olaf Scholz chcel pôvodne presadiť povinnú vakcináciu pre všetkých od 18 rokov, avšak napokon v parlamente neprešiel dokonca ani návrh zaviesť takéto opatrenie pre osoby nad 60 rokov. Takmer 76 percent obyvateľov Nemecka už dostalo dve dávky a takmer 60 percent aj tretiu, tzv. posilňujúcu dávku, proticovidovej vakcíny.