Nemecko chce „dvojrýchlostnú“ EÚ s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť
Na prežitie v čoraz nepredvídateľnejšej geopolitickej situácii sa Európa musí stať silnejšou a odolnejšou, napísal Klingbeil v liste.
Berlín 27. januára (TASR) - Nemecko chce presadzovať model takzvanej dvojrýchlostnej Európskej únie, ktorý by mohol pomôcť prekonať rozhodovaciu paralýzu v 27-člennom bloku a posilniť jeho konkurencieschopnosť. Berlín navrhuje, aby skupina ekonomicky silných členských štátov postupovala rýchlejšie v kľúčových politikách s cieľom urobiť Úniu silnejšou a nezávislejšou, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
„Teraz je čas na Európu dvoch rýchlostí,“ vyhlásil v utorok v Berlíne nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil. Spolu s francúzskym rezortným kolegom Rolandom Lescurom chce posilniť konkurencieschopnosť EÚ zavedením nového formátu spolupráce šiestich najväčších ekonomík bloku, vyplýva z listu Klingbeila.
Nemecký minister pozval partnerov z Francúzska, Poľska, Španielska, Talianska a Holandska na videokonferenciu, ktorá sa má uskutočniť v stredu. Jej cieľom je dohodnúť ambiciózny a konkrétny program na posilnenie suverenity, odolnosti a konkurencieschopnosti Únie. Toto stretnutie má byť úvodom do užšej spolupráce, pričom následné osobné rokovanie by sa mohlo konať na okraj najbližšieho zasadnutia Euroskupiny vo februári.
„Na prežitie v čoraz nepredvídateľnejšej geopolitickej situácii sa Európa musí stať silnejšou a odolnejšou,“ napísal Klingbeil v liste a zdôraznil, že pokračovať v doterajšom prístupe už nie je možné. Nemecký minister načrtol štvorbodový plán zameraný na prehĺbenie kapitálových trhov, posilnenie eura, lepšiu koordináciu investícií do obrany a zabezpečenie strategických surovín.
