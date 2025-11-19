< sekcia Zahraničie
Nemecko chce investovať do liečby a výskumu dlhotrvajúceho covidu
Autor TASR
Berlín 19. novembra (TASR) - Nemecko sa zaviazalo, že na výskum dlhotrvajúceho (long) covidu a na lepšiu starostlivosť o covidových pacientov najbližších desať rokov vyčlení každoročne 50 miliónov eur, informovala agentúra DPA, píše TASR.
Medzi príznaky long covidu patrí silná únava a znížená výdrž počas dlhšieho obdobia. Tento stav, ktorý sa objavil počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, je stále nedostatočne pochopený a zatiaľ naň nie je k dispozícii žiadny liek.
Iniciatívu nemeckej vlády na riešenie „postinfekčných chorôb“ predstavili v stredu ministerka zdravotníctva Nina Warkenová a ministerka výskumu Dorothee Bärová.
Warkenová uviedla, že cieľom novej iniciatívy je pomôcť ľuďom postihnutým long covidom „v ich každodennom živote, podporiť ich, zvýšiť povedomie lekárov a, kde je to možné, schváliť (na túto liečbu) lieky, ktoré už existujú na iné choroby“.
Cieľom iniciatívy je vytvoriť aj viac ambulancií, „kde je možné pomoc poskytnúť rýchlo a blízko domova“, a spojiť sily lekárov a výskumníkov v boji proti tomuto ochoreniu, vysvetlila Warkenová.
Chronický covid je vysiľujúce ochorenie, ktoré sa prejavuje aj po tom, čo odznela samotná infekcia akútnym respiračným syndrómom koronavírusu (SARS-CoV-2). Mnohí ľudia prekonajú covid bez ťažkostí: majú len mierne príznaky ako nepríjemný kašeľ alebo dýchavičnosť, ktoré do niekoľkých dní odznejú. Približne desať percent ľudí však aj po 12 týždňoch pociťuje pretrvávajúce príznaky, ktoré sa v jednotlivých prípadoch môžu líšiť. Zatiaľ bolo identifikovaných viac ako 200 symptómov postihujúcich viaceré orgánové systémy.
