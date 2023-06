Nemecko chce izraelský systém protivzdušnej obrany za štyri miliardy

Berlín 13. júna 2023 (TASR) – Nemecká vláda požiadala zákonodarný zbor o schválenie polmiliardového preddavku na nákup sofistikovaného protiraketového systému izraelskej výroby Arrow 3 za štyri miliardy eur. Vyplýva to z dokumentov ministerstva obrany a financií, do ktorých mala v utorok možnosť nahliadnuť agentúra AFP, informuje TASR.



Parlament má o záležitosti rokovať v stredu.



Ďalekonosný systém Arrow 3 je navrhnutý tak, aby rakety zostreľoval nad zemskou atmosférou. Zároveň je dostatočne výkonný na to, aby dokázal ochrániť aj susedné štáty. Celkovo by mal stáť 3,99 miliardy eur, čo je približne o miliardu viac, ako sa pôvodne očakávalo. Financovaný bude zo stomiliardového fondu na posilnenie obranyschopnosti Nemecka, ktorý predstavil spolkový kancelár Olaf Scholz.



Nemecko je na čele iniciatívy na posilnenie protivzdušnej obrany na území európskych členov Severoatlantickej aliancie v súvislosti s pokračujúcou ruskou inváziou na Ukrajine. Zároveň nabáda svojich spojencov na spoločný nákup obranných systémov. K iniciatíve European Sky Shield (Európsky nebeský štít – ESSI) sa pripojilo už takmer 20 európskych krajín.



Ak všetko pôjde podľa plánu, nemecká vláda očakáva dodanie systému z Izraela koncom roka 2025.



Denník Bild uviedol, že systém by mal byť umiestnený na troch miestach v Nemecku, ktoré by mali monitorovať vzdušný priestor a prenášať údaje do centrály. V prípade útoku balistickou raketou by ju raketa systému Arrow 3 mala zničiť ešte vo vesmíre.



Podľa Bildu je systém dostatočne výkonný na to, aby dokázal ochrániť aj Poľsko, Rumunsko a pobaltské krajiny.