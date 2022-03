Nemecko chce kúpiť americké neviditeľné stíhačky F-35

Berlín 14. marca (TASR) - Nemecká vláda plánuje nákup amerických "neviditeľných" stíhačiek typu F-35. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvolala na vlastné nemenované zdroje.



Strojmi F-35 by mali byť v budúcnosti nahradené viacúčelové bojové lietadlá Tornado, ktoré nemecké letectvo využíva už viac než 40 rokov. Podľa uvedených zdrojov by mohol Berlín zakúpiť až 35 takýchto stíhačiek.



Stíhačky typu F-35 sú všeobecne považované za najmodernejšie bojové lietadlá súčasnosti, uvádza DPA Využívajú technológiu stealth, ktorá obmedzuje možnosti ich identifikácie pomocou radarov a ďalších detekčných zariadení.



Nemecký kancelár Olaf Scholz vo februári – v reakcii na ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine – oznámil výrazné zvýšenie obranných výdavkov. Výdavky na armádu tak v Nemecku presiahnu dve percentá HDP, čo je podiel, ktorý by mali na svoju obranu vynakladať členské štáty NATO. V nemeckom rozpočte na rok 2022 bude na vojenské investície vyčlenených 100 miliárd eur.



Nemecko vzhľadom na svoje krvavé dejiny v 20. storočí a z nich vyplývajúci silný pacifizmus dlho odolávalo tlaku zo strany Spojených štátov a iných, aby zvýšilo svoje výdavky na obranu na 2 % výkonu ekonomiky. To sa podpísalo aj na často nepriaznivom technickom stave vybavenia Bundeswehru.



Po ruskej invázii na Ukrajinu Nemecko súhlasilo aj s tým, že ukrajinskej armáde poskytne obranné protitankové zbrane, rakety zem-vzduch a muníciu.