Nemecko chce kúpiť od Švajčiarska tanky Leopard 2

Zürich 3. marca (TASR) — Nemecko požiadalo Švajčiarsko, aby mu odpredalo časť svojich tankov typu Leopard 2. Takýto kontrakt by umožnil Berlínu zintenzívniť vojenskú pomoc Kyjevu, hoci tanky kúpené od Švajčiarska by na Ukrajinu dodané neboli. Uviedli to v piatok švajčiarske noviny Blick, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Nemecká vláda žiada, aby Švajčiarsko odpredalo niektoré zo svojich bojových tankov Leopard 2 ich výrobcovi, nemeckému strojárskemu koncernu Rheinmetall. Takýto odpredaj by umožnil zaplniť existujúce medzery v arzenáloch členských krajín EÚ a NATO, uviedol denník Blick.



Nemecko je — podobne ako Poľsko, Portugalsko, Fínsko a Švédsko — jednou z krajín, ktorá prisľúbila, že Ukrajine dodá tanky Leopard na obranu voči už vyše roka trvajúcej ruskej vojenskej agresii. Poskytnuté tanky však tieto krajiny musia nahradiť.



O zámere odkúpiť od Švajčiarska vyradené tanky Leopard 2 informovali švajčiarsku vládu nemecký minister obrany Boris Pistorius a minister hospodárstva Robert Habeck. Urobili tak v liste s dátumom 23. februára, ktorý zaslali švajčiarskej ministerke obrany Viole Amherdovej.



Vo svojej žiadosti ubezpečovali, že spätne odkúpené tanky by nedostala Ukrajina.



Švajčiarsko vzhľadom na svoju neutralitu a vlastné zbrojné embargo nemôže dodávať zbrane priamo Kyjevu, pripomína Reuters.



V prípade, že by v otázke spätného predaja tankov Leopard 2 došlo k dohode, švajčiarsky parlament by následne musel tieto bojové vozidlá označiť za vyradené z arzenálu švajčiarskych ozbrojených síl.



Švajčiarske ministerstvo obrany uviedlo, že žiadosť Nemecka zatiaľ zvažuje. "Z pohľadu (švajčiarskej) armády by bolo v princípe možné zaobísť sa bez obmedzeného množstva tankov, pričom treba brať do úvahy aj potreby Švajčiarska," povedal pre Blick hovorca rezortu obrany v Berne.



Nemecké ministerstvo obrany sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrilo.



Reuters pripomína, že Bern predtým odmietol žiadosti Nemecka, Španielska a Dánska, ktoré chceli spätne odkúpiť muníciu predanú Švajčiarsku, aby ju mohli dodať Ukrajine.



V neutrálnom Švajčiarsku však v poslednej dobe rastú proukrajinské nálady — vo verejnosti aj politických kruhoch. Švajčiarska vláda sa tak dostáva pod rastúci tlak, aby zrušila platné embargo, ktoré zakazuje vyvážať zbrane do oblastí, v ktorých prebieha vojenský konflikt.



Zmiernenie obmedzení v tejto oblasti odporučili už aj dva výbory švajčiarskeho parlamentu a apelujú naň aj členské krajiny EÚ susediace so Švajčiarskom.