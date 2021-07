Nemecko chce ľuďom na mobily posielať varovania pred záplavami

Berlín 26. júla (TASR) - Nemecko plánuje v budúcnosti rozosielať obyvateľom varovania pred hroziacimi povodňami na mobilné telefóny. Oznámil to v pondelok nemecký spolkový minister vnútra Horst Seehofer, informuje agentúra AFP.



"Nie každý bol z tejto myšlienky v posledných mesiacoch nadšený. Rozhodol som sa ale, že to spravíme... Neexistuje rozumný protiargument," uviedol Seehofer v parlamente.



Zdôraznil, že on sám podporuje kombináciu analógových a digitálnych upozornení. "Výstražná aplikácia vám nie je na nič v noci, keď spíte a nepočujete ju. Siréna sama osebe zase nie je funkčná, pretože ľuďom nepovie, čo majú robiť," poznamenal.



Hovorkyňa nemeckej vlády Martina Fietzová minulý týždeň uviedla, že systém varovania súvisiaci s extrémnym počasím a príslušná mobilná aplikácia síce "fungujú", avšak priznala, že "naše skúsenosti s touto katastrofou ukázali, že musíme (prijať) viac a lepších (opatrení)".



Predseda Nemeckého Spolkového úradu pre civilnú ochranu a pomoc pri katastrofách (BBK) Armin Schuster požaduje, aby boli vo viacerých oblastiach nainštalované sirény varujúce pred nebezpečenstvom. Spomenul tiež, že BBK zvažuje zavedenie výstražných notifikácií rozposielaných na mobily, avšak najprv je podľa neho potrebné vyriešiť "niekoľko otázok" vrátane finančných nákladov a ochrany dát.



Spomínané upozornenia sú podobné SMS správam, ich odosielanie i prijímanie je však anonymné a výhodou je, že fungujú aj vtedy, keď dôjde k preťaženiu mobilných sietí. Používanie tejto technológie nie je v Európe príliš rozšírené, bežné je však v USA či v Japonsku.



Počas ničivých záplav, ktoré zasiahli západ Nemecka v polovici júla, prišlo o život najmenej 180 ľudí; približne 70 je stále nezvestných. Prívalové dažde zničili mosty, cesty, železnice i stovky domov.