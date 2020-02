Nemecko chce o rok predĺžiť svoju vojenskú prítomnosť v Afganistane

Berlín 19. februára (TASR) - Nemecko by malo predĺžiť nasadenie svojich vojakov v Afganistane o ďalších dvanásť mesiacov - do marca 2021. Rozhodol o tom spolkový kabinet na svojom stredajšom zasadnutí, informuje agentúra DPA.



V prípade, že predĺženie misie schváli aj parlament, na výcvikovej a poradenskej misii NATO s názvom Rozhodná podpora (Resolute Support) sa bude môcť naďalej zúčastňovať 1300 nemeckých vojakov.



"Úsilie posledných rokov otvorilo perspektívu začatia vnútroafganských mierových rokovaní, aj keď je to krehké," uvádza sa v dokumente vlády.



Washington a militantné hnutie Taliban sa snažia dospieť k mierovej dohode, ktorá by mala umožniť stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu a ukončenie 18 rokov trvajúceho vojenského konfliktu.



Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová a minister zahraničných vecí Heiko Maas v tejto súvislosti podotkli, že úroveň násilia zostáva v krajine naďalej vysoká.