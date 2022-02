Nemecko chce posilniť misiu OBSE na Ukrajine o ďalších pozorovateľov

Berlín/Kyjev 21. februára (TASR) - Nemecká spolková vláda chce posilniť medzinárodnú pozorovateľskú misiu, ktorá monitoruje konflikt medzi proruskými separatistami a ukrajinskou armádou na východe Ukrajiny. Počas pondelkového mimoriadneho zasadnutia Stálej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) o tom informovalo nemecké ministerstvo zahraničných vecí, uviedla agentúra DPA.



Misiu pod záštitou OBSE tvoria stovky neozbrojených pozorovateľov z členských štátov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Ich úlohou je hliadkovať na oboch stranách frontovej línie a nahlasovať prípadné porušenia prímeria. Vzhľadom na vypätú situáciu v súvislosti s ukrajinskou krízou však Británia, Kanada a Spojené štáty stiahli svojich pozorovateľov z oblasti.



"Ide nám (Nemecku) o to, aby sme udržali (chod misie) a posilnili schopnosť OBSE pracovať v tejto mimoriadne kritickej fáze, keď niektoré štáty stiahli svojich zamestnancov z bezpečnostných dôvodov. Nemecko to však neurobilo," povedal hovorca a dodal, že nasadenie pozorovateľov OBSE je obzvlášť dôležité vo chvíli, keď sa dezinformácie a operácie pod falošnou vlajkou môžu stať spúšťačom veľkého ozbrojeného konfliktu.



DPA pripomína, že na východe Ukrajiny medzi sebou už od roku 2014 bojujú ukrajinské jednotky a Ruskom podporovaní separatisti. Podľa odhadov Organizácie Spojených národov (OSN) boje v oblasti pripravili o život už viac ako 14.000 ľudí. V uplynulých týždňoch začali pribúdať prípady porušovania prímeria. Západné krajiny sa obávajú, že šéf Kremľa Vladimir Putin by mohol využiť konflikt v Donbase ako zámienku na inváziu do susednej krajiny. Rusko pri hraniciach s Ukrajinou zhromaždilo desaťtisíce vojakov. Moskva však ostro popiera, že by plánovala inváziu.