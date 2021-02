Nemecko chce predĺžiť obmedzenia pre oblasti s výskytom mutácií

Berlín 16. februára (TASR) - Nemecko chce do začiatku marca predĺžiť prísne pravidlá vstupu do krajiny z tzv. oblastí s výskytom mutácií koronavírusu vrátane Česka a rakúskej spolkovej krajiny Tirolsko. Vyplýva to z návrhu, ktorý v pondelok večer zaslal ostatným členom vlády minister zdravotníctva Jens Spahn.



Obmedzenia vstupu do Nemecka by sa mali podľa Spahnových slov nevyhnutne predĺžiť o ďalších 14 dní, informoval v utorok týždenník Spiegel. Pôvodne malo toto nariadenie platiť do stredy tohto týždňa. Predĺženie by znamenalo, že by reštrikcie trvali do 3. marca.



Sprísnené opatrenia sa od uplynulého víkendu týkajú i susedných štátov Nemecka - Českej republiky a rakúskeho Tirolska, kde sa zaviedli stále hraničné kontroly. Do Nemecka môžu pricestovať z Česka a Tirolska len nemeckí občania, cudzinci s nahláseným pobytom v Nemecku, ľudia, ktorí cez krajinu len prechádzajú či pendleri pracujúci v poľnohospodárstve a zdravotníctve.



Ešte skôr začali platiť pre Britániu, Juhoafrickú republiku a Brazíliu, kde sa tiež objavili mutácie koronavírusu. Opatrenia tiež platia pre Portugalsko a Írsko.



Minister Spahn uviedol, že čísla nakazených sa v Nemecku síce pomalým tempom znižujú, avšak toto ťažko vybojované zlepšenie z posledných mesiacov sa podľa jeho slov nesmie ohroziť šírením variantov vírusu v Nemecku. Preto je podľa neho nutné limitovať zanesenie vírusu pomocou obmedzení pohybu z regiónov, kde sa mutácie šíria.



Príslušný návrh šéfa rezortu zdravotníctva sa týka nariadenia, ktoré zakazuje leteckým, autobusovým či železničným spoločnostiam, aby prepravovali cestujúcich z oblastí s výskytom mutácií.