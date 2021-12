Nemecko chce prijať 25.000 Afgancov

Brusel 10. decembra (TASR) - Nemecko prisľúbilo, že prijme 25.000 Afgancov, ktorí sú po prevzatí moci hnutím Taliban považovaní za najviac ohrozených. Členské štáty Európskej únie majú dovedna prijať zhruba 40.000 takýchto ľudí. Vyplýva to z listu eurokomisárky pre vnútorné záležitosti Ylvy Johanssonovej, do ktorého mala v piatok možnosť nahliadnuť agentúra Reuters.



Johanssonová v zmienenom liste datovanom 9. decembrom vyzvala členské štáty Únie, aby ohľadom prijatia utečencov splnili do konca roka 2022 všetky svoje prísľuby. "Zraniteľné osoby a utečenci v ohrození (života) čakajú na svoj odchod z krajiny, aby mohli v bezpečí a s dôstojnosťou začať nový život," uviedla.



Nemecko v súlade s informáciami v zmienenom liste prijme 25.000 Afgancov, zatiaľ čo Holandsko 3100, Francúzsko a Španielsko každé po 2500 a Švédsko 2000.



Západné krajiny evakuovali z Afganistanu v auguste narýchlo zorganizovanými letmi vyše 120.000 Afgancov. K evakuáciám došlo bezprostredne po prevzatí moci v krajine Talibanom a chaotickom odsune amerických vojakov, ktorým sa zakončila dvadsaťročná vojenská misia USA v tejto krajine, pripomína Reuters.



V Afganistane však po odchode vojakov ostali tisíce Afgancov, ľudskoprávnych aktivistov, žurnalistov či zamestnancov predošlej vlády, ktorí sa v súčasnosti - po prevzatí moci Talibanom - obávajú o svoj život.



Nemecko prijalo v roku 2015 - na vrchole utečeneckej krízy - takmer 900.000 utečencov pochádzajúcich prevažne z krajín ako Sýria, Afganistan či Irak.