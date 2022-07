Nemecko chce zákonom umožniť migrantom získať právo na dlhodobý pobyt

Berlín 6. júla (TASR) - Nemecká vláda v stredu schválila návrh zákona, ktorý má desaťtisícom migrantov umožniť získanie dlhodobej perspektívy na legálny pobyt a zaistiť ich integráciu na pracovnom trhu. TASR prevzala správu z agentúr DPA a AFP.



Návrh sa vzťahuje na migrantov, ktorým v Nemecku zamietli žiadosť o azyl, avšak nemožno ich deportovať. Podmienkou je, že do 1. januára tohto roku v Nemecku žili minimálne päť rokov. Približne 130.000 takýchto cudzincov získa právo na zotrvanie v krajine na obdobie jedného roka. Ak po uplynutí tejto lehoty preukážu, že majú spoľahlivý zdroj príjmu a dostatočne ovládajú nemecký jazyk, bude im udelený oficiálny trvalý pobyt.



Návrh nebude platiť pre osoby, ktoré opakovane uvádzali nepravdivé údaje a klamali o svojej identite, aby sa vyhli vyhosteniu. Nové pravidlá sa nevzťahujú ani na páchateľov trestných činov.



Na základe pripravovaných zmien, ktoré musia schváliť obe komory parlamentu, by mohli do Nemecka jednoduchšie pricestovať aj rodinní príslušníci migrantov, najmä ak ide o odborne kvalifikovaných pracovníkov. Migrantom to má tiež umožniť lepší prístup na odborné a integračné kurzy. Na druhej strane to uľahčí deportáciu uchádzačov o azyl, ktorí sú odsúdenými kriminálnikmi.



DPA poznamenala, že vláda kancelára Olafa Scholza chce do konca roka predstaviť ďalší migračný balík. Jeho súčasťou by mala byť modernizácia imigračného zákona či jednoduchší postup pri získavaní občianstva pre ľudí z generácie tzv. gastarbeiterov.