Nemci chcú prispieť do fondu, ktorý má zabrániť vzniku ďalšej pandémie

Berlín 12. mája (TASR) - Nemecko chce poskytnúť 50 miliónov eur do fondu Svetovej banky určeného pre prípravu na pandémiu, ktorého cieľom je zabrániť prepuknutiu ďalšieho ochorenia podobne, ako sa stalo v prípade pandémie koronavírusu. Oznámil to vo štvrtok nemecký kancelár Olaf Scholz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Tešíme sa na spoluprácu s vami na založení fondu, ktorý sa stane globálnym úspechom," uviedol Scholz počas summitu o ochorení COVID-19, ktorý sa konal formou videkonferencie a ktorý organizovali Spojené štáty.



Nemecký kancelár však zároveň zdôraznil, že uvoľnenie finančných prostriedkov si ešte vyžaduje legislatívne schválenie.



Na spomínanom projekte sa bude podieľať aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a jeho cieľom bude zabrániť vzniku ďalších pandémií alebo pracovať na zmiernení ich dôsledkov v prípade, ak by sa ich vzniku nepodarilo zamedziť.



Scholz počas videokonferencie upozornil na to, že konflikt na Ukrajine v mnohých prípadoch zatlačil do úzadia správy týkajúce sa pandemickej situácie. "Hroznou realitou však je, že pandémia sa ešte neskončila," vyhlásil Scholz.



Nemecký kancelár dodal, že stres, ktorý so sebou priniesla pandémia a vojna, len zhoršuje problémy spoločnosti týkajúce sa životného prostredia a ekonomiky, ktorým už ľudia čelia.



Podľa Scholza je v súčasnosti potrebné najmä doručiť vakcíny proti koronavírusu do krajín, ktoré ich potrebujú.