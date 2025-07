Nemecko chce rokovať s Talibanom o deportácii afganských zločincov

Berlín 3. júla (TASR) - Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt sa usiluje o priame rozhovory s afganským vládnym hnutím Taliban, aby zabezpečil deportácie afganských kriminálnikov z Nemecka. Minister to povedal v rozhovore pre magazín Focus zverejnenom v stredu, o ktorom informovala agentúra DPA, píše TASR.



„Stále potrebujeme tretie strany na vedenie rozhovorov s Afganistanom. Toto nemôže zostať trvalým riešením,“ povedal Dobrindt. „Predstavujem si, že dosiahneme dohody s Afganistanom, ktoré umožnia deportácie,“ dodal minister.



Taliban sa v Afganistane vrátil k moci v roku 2021 a odvtedy sa uskutočnil len jediná deportácia z Nemecka do Afganistanu. V auguste 2024 Nemecko s pomocou Kataru deportovalo do Kábulu 28 Afgancov.



Dobrindt tiež poukázal na pretrvávajúce problémy s deportáciami do Sýrie. Dobrindtova predchodkyňa v úrade Nancy Faeserová pred svojím odchodom z funkcie v snahe umožniť deportácie do Sýrie iniciovala kontakt s tamojšou novou dočasnou vládou na čele s islamistami, ktorí v decembri minulého roka zosadili dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



„Existujú kontakty so Sýriou v súvislosti s dohodu deportovať sýrskych kriminálnikov. Avšak výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii,“ uviedol nemecký minister.



Podľa Dobrindta musí byť počet utečencov, ktorých Nemecko ročne prijme, výrazne nižší než súčasných 200.000. Tento údaj navrhol ako hornú hranicu Faeserovej predchodca Horst Seehofer, pripomína DPA.



Stanovený počet bol však za posledné dva roky výrazne prekročený, pričom bolo zaregistrovaných 600.000 žiadateľov o azyl. Do celkového počtu treba podľa Dobrindta započítať aj 1,2 milióna Ukrajincov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v Nemecku.



„Takže dnes už teoretický limit 200.000 nie je uskutočniteľný - z dnešného pohľadu by bol aj príliš vysoký,“ konštatoval nemecký minister vnútra.



Agentúra Reuters informuje, že Sýrčania a Afganci sú dve najväčšie skupiny žiadajúce o azyl v Nemecku. V roku 2024 o azyl požiadalo 76.765 Sýrčanov a 34.149 Afgancov.