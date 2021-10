Nemecko chce s uhoľnou energiou skončiť skôr, než pôvodne plánovalo

Berlín 15. októbra (TASR) - Nemecko sa bude usilovať skončiť s využívaním uhoľnej energie namiesto plánovaného termínu v roku 2038 už v roku 2030. Vyplýva to z počiatočnej dohody medzi troma politickými stranami, ktoré pravdepodobne budú tvoriť novú vládnu koalíciu. Informuje o tom agentúra AFP.



"Na splnenie cieľov v súvislosti s ochranou klímy je nevyhnutné urýchlené ukončenie využívania uhoľnej energie. Ideálne by sa to malo dosiahnuť v roku 2030," uvádza sa v texte dohody medzi Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD), Zelenými a liberálnou Slobodnou demokratickou stranou (FDP). Všetky tri strany budú tvoriť základ pre nadchádzajúce koaličné rokovania. V piatok totiž vyhlásili, že dosiahli predbežnú dohodu o vytvorení budúcej koaličnej vlády, pripomína AFP.



Voľby do nemeckého Spolkového snemu sa konali v nedeľu 26. septembra. Víťazná SPD získala 25,7 percenta hlasov a za blok CDU/CSU hlasovalo 24,1 percenta voličov. Tretí skončili Zelení, pre ktorých je zisk 14,8 percenta hlasov najlepším výsledkom v ich dejinách, aj keď zaostali za predvolebnými očakávaniami. Polepšili si aj liberáli z FDP, ktorí dostali 11,5 percenta hlasov.