Nemecko chce spolupracovať s Marokom v oblasti obnoviteľnej energie
Wadephul má vo štvrtok rokovať so svojím marockým náprotivkom Násirom Búrítom o rozširovaní vzájomných vzťahov.
Autor TASR
Rabat 29. apríla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v stredu vyzval k užšej spolupráci s Marokom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v reakcii na vojnu v Iráne, ktorá spôsobuje rast cien ropy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Maroko je na africkom kontinente priekopníkom v oblasti solárnej a veternej energie a je na ceste stať sa jedným z popredných svetových výrobcov zeleného vodíka (z obnoviteľných zdrojov),“ povedal na úvod svojej dvojdňovej návštevy hlavného mesta Rabat.
Nemecký minister navštívil tamojšieho dodávateľa automobilového priemyslu, ktorý produkuje kabeláž pre výrobcov áut v Nemecku a len v závode v Rabate zamestnáva 7000 ľudí.
„To znamená, že mnohé autá vyrobené v Nemecku obsahujú aj súčiastku vyrobenú v Maroku,“ poznamenal Wadephul.
Tiež povedal, že Nemecko „hľadá kvalifikovaných pracovníkov“ z Maroka, ktorí by mohli absolvovať odbornú prípravu a prísť pracovať do najväčšej ekonomiky EÚ.
