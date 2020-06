Nemecko chce ukončiť kontroly na svojich hraniciach do polovice júna

Berlín 5. júna (TASR) – Od polovice júna by sa mali skončiť kontroly na hraniciach Nemecka s okolitými štátmi. Po skončení videokonferencie so svojimi kolegami z krajín EÚ to v piatok v Berlíne povedal nemecký minister vnútra Horst Seehofer.



"Príslušný návrh predložím na budúci týždeň v stredu na rokovaní spolkovej vlády," uviedol Seehofer.



"Čo sa týka vstupu z tretích krajín prevládal názor odporučiť Európskej komisii, aby sa súčasná úprava, týkajúca sa zákazu cestovania, predĺžila o 14 dní do 1. júla a od 1. júla sa pristupovalo diferencovane na základe epidemiologickej situácie v danej krajine, napríklad v Brazílii, Spojených štátoch či Rusku," povedal spolkový minister vnútra.



Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomína, že Nemecko od polovice marca zaviedlo kontroly na hraniciach s Francúzskom, Dánskom, Švajčiarskom a Rakúskom. Z týchto krajín sa môžu ľudia dostať do Nemecka iba vtedy, keď tam napríklad pracujú alebo idú na návštevu k príbuzným. Rovnaké pravidlo platí pre cesty lietadlom z Talianska a Španielska.