Nemecko chce Ukrajine údajne dodať aj tanky Leopard 1

Berlín 3. februára (TASR) - Nemecká vláda chce údajne poskytnúť Ukrajine aj staršie tanky Leopard 1, avšak momentálne má problémy so zaobstaraním potrebnej munície. S odvolaním sa na vládne kruhy o tom v piatok informoval denník Die Süddeutsche Zeitung.



Vláda v Berlíne podľa uvedených zdrojov schválila dodávku starších tankov typu Leopard 1 zo zásob zbrojárskeho priemyslu. Dodávky by sa mohli zrealizovať, keď budú tieto tanky opravené a pripravené na použitie. Problémom je však chýbajúca munícia kalibru 105 mm.



Brazília má síce veľké zásoby tejto munície, keďže v minulosti získala od Nemecka približne 250 tankov Leopard. Avšak vláda brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu ju poskytnúť odmieta.



Takisto je proti dodaniu streliva pre nemecké protilietadlové systémy Gepard. Nemecko požiadalo Brazíliu o 300.000 nábojov pre gepardy ešte vlani v apríli, teda krátko po vypuknutí ruskej invázie.



Nemecká vláda v januári rozhodla, že Ukrajine dodá 14 moderných tankov typu Leopard 2 zo zásob nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehru).



Berlín okrem toho už ukrajinským silám doručil 30 samohybných systémov Gepard a prisľúbil ďalších sedem. Munícia do týchto systémov však momentálne nepostačuje. Hoci zbrojárska spoločnosť Rheinmetall buduje závod na jej produkciu, výroba sa má spustiť až v júni, pričom prvá dodávka má byť pripravená až v júli.



Denník Die Welt konštatuje, že Rheinmetall a firma Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) sú ochotné pripraviť desiatky tankov Leopard 1, ktoré by mohli dodať ukrajinským silám, ak by o ne prejavil Kyjev záujem.