Nemecko chce urýchliť integračný proces krajín západného Balkánu

Berlín 1. júla (TASR) - Nemecko chce urýchliť rokovania o integrácii krajín západného Balkánu do Európskej únie. V piatok to uviedla nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková po rozhovoroch so svojou slovinskou kolegyňou Tanjou Fajonovou. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"Na Balkáne nesmie vzniknúť žiadna medzera, v ktorej by sa mohlo usadiť Rusko alebo iní aktéri," povedala Baerbocková.



Okrem Moskvy sa v súčasnosti na západnom Balkáne snaží získať väčší vplyv aj Peking, pripomína DPA.



"Západný Balkán je geograficky uprostred EÚ. Musíme konečne dostať ľudí tohto regiónu aj do nášho politického centra," zdôraznila šéfka nemeckého rezortu diplomacie.



EÚ by podľa Baerbockovej mala dodržať svoj prísľub na začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom, o ktorom rozhodla ešte v marci 2020. "Je to v našom vlastnom strategickom záujme a je to tiež otázka dôveryhodnosti," dodala.



Prístupové rokovania v súčasnosti prebiehajú s Čiernou Horou a Srbskom.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok počas návštevy Českej republiky uviedla, že rýchlosť prístupového procesu je v rukách jednotlivých krajín. Dodala, že súčasným členom EÚ trval vstup do bloku rôzne dlho, od štyroch do desiatich rokov. Niektoré krajiny podľa jej slov v tomto smere nezaznamenali žiaden pokrok ani za 20 rokov.